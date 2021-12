La definizione e la soluzione di: Nella Divina Commedia traghetta sullo Stige. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : FLEGIAS

Curiosità : Nella Divina Commedia traghetta sullo Stige

Disambiguazione – "La Divina Commedia" rimanda qui. Se stai cercando altri significati, vedi La Divina Commedia (disambigua). La Comedìa, o Commedia, conosciuta ... Significato flegias

vuòto (ant. o pop. vòto) agg. lat. volg. *vocitus, da vacitus, manca la copertura presso il trattario. Col sign. di «inutilmente, invano, senza effetto»: Flegïàs , Flegïàs, tu gridi a vòto (Dante); Lasciànlo stare e non parliamo a vòto (Dante CATEGORIA: TRASPORTI TERRESTRI – ARCHITETTURA E URBANISTICA – VETERINARIA Definizione Treccani

