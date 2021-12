La definizione e la soluzione di: Nel pane, si contrappone alla crosta. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : MOLLICA

Curiosità : Nel pane, si contrappone alla crosta

Iljuša, il capitano Snegirëv, tramortito dal dolore, porta alla sepoltura una crosta di pane da sbriciolare sulla fossa, per esaudire il desiderio del ... Significato mollica

s. f. lat. *mollica. – 1. a. La parte molle del pane, interna alla crosta. b. Al plur., sinon. meno com. di briciola: raccogliere le m. di pane dalla tovaglia. 2. Tufo calcareo che si trova in Puglia (giacimenti a Gravina e a Canosa), sezionabile con la sega, generalmente usato per muri divisorî CATEGORIA: ALIMENTAZIONE mollica s. f. lat. ?mollica. - 1. parte molle del pane, interna alla crosta non com. midolla. 2. estens. al plur., minuzzoli di pane region. briccica, ant. bricia, briciole, ant. mica. CATEGORIA: ALIMENTAZIONE Definizione Treccani

