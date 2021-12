La definizione e la soluzione di: Nei templi classici, portico tra colonnato e cella. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : PRONAO

Curiosità : Nei templi classici, portico tra colonnato e cella

alcuni tipi di sacerdoti. Le dimensioni della cella nei templi classici sono per questo molto ridotte e la superficie dello spazio interno era decisamente ... Significato pronao

prònao s. m. dal gr. p???a??, comp. di p??- «avanti» e ?a?? «tempio» (propr. «posto davanti al tempio»); lat. pronaus. – Nei templi antichi, lo spazio compreso tra la cella del tempio e le colonne antistanti e, in alcuni particolari edifici di culto, come i mitrei, la stanza che precede il CATEGORIA: ARCHITETTURA E URBANISTICA pronao 'pr?nao s. m. lat. pronaus, gr. prónaos, der. di naós 'tempio', col pref. pro- 'avanti', e quindi 'posto davanti al tempio' pl. -i. - archeol. nei templi antichi, spazio compreso tra la cella del tempio e le colonne antistanti prodomo. Definizione Treccani

Altre definizioni con templi; classici; portico; colonnato; cella; L isola con la Valle dei templi ; Il portale dei templi e dei luoghi sacri dello shintoismo; I templi come il Partenone; La statua con funzione di colonna nei templi greci; classici , tipici; Banchetti classici ; Gian Giorgio, poeta classici sta; Hanno la preminenza nei programmi degli studenti dei licei classici ; Il piccolo portico sopra l ingresso di una chiesa; Il portico di uno Zenone; Un portico coperto; Il portico -aula di Zenone; Il basamento del colonnato ; Elemento architettonico delimitato da un colonnato ; Sinonimo di colonnato ; Tipo di colonnato tipico di molti templi greci; Un mucchio di persone... dal macella io; Gota, tra lo zigomo e la mascella ; Si possono tracciare e cancella re; Reticella per fornelli a gas; Cerca nelle Definizioni