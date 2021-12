La definizione e la soluzione di: Le nappe nelle maniche di certe giacche. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : FRANGE

Curiosità : Le nappe nelle maniche di certe giacche

parte superiore a cuore e piccole nappe, divennero le scarpe principali degli uomini dell'epoca. Dopo che il duca di Wellington ebbe sconfitto Napoleone ... Significato frange

fràngia s. f. dal fr. frange, che è il lat. fimbria, attrav. una forma metatetica tessuto, e arricchita talvolta con aggiunta di fili colorati o nappe (detti anch’essi frange), annodando i fili in disegni: la f. dell’asciugamano, della tovaglia, del tappeto; uno CATEGORIA: ARREDAMENTO E DESIGN – ANATOMIA – MODA frangia 'frand?a s. f. dal fr. frange, lat. fimbria, attrav. una forma metatetica ?frimbia pl. -ge. - 1. arred., abbigl. elemento decorativo per tessuti ottenuto 'inventato o d'artificioso s'aggiunge nel riferire un fatto: raccontami tutto senza frange abbellimento, fronzolo, ornamento, orpello. b. giorn. parte di un movimento o di un Definizione Treccani

