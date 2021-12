La definizione e la soluzione di: Motto di saggezza popolare tramandato oralmente. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : PROVERBIO

Curiosità : Motto di saggezza popolare tramandato oralmente

provèrbio s. m. dal lat. proverbium, der. di verbum «parola». – 1. di carattere religioso, morale e anche pratico. Per estens., andare, passare, venire in proverbio, con riferimento a situazioni e più spesso a particolari qualità di una persona o proverbio pro'v?rbjo s. m. dal lat. proverbium, der. di verbum 'parola'. - breve motto, di larga diffusione e antica tradizione, che esprime, in forma stringata e incisiva, un pensiero, una norma, ecc., desunti dall'esperienza adagio, lett. apoftegma, motto, lett. paremia. ? detto, Definizione Treccani

