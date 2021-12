La definizione e la soluzione di: Monte delle Alpi Carniche alto circa 2780 metri. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : COGLIANS

Curiosità : Monte delle Alpi Carniche alto circa 2780 metri

divide l'Italia dall'Austria, e nelle Alpi di Tolmezzo o Carniche Meridionali. La cima più alta è il Monte Coglians (2780 m), sulla catena principale. Altre ... Significato coglians

