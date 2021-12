La definizione e la soluzione di: Monte degli Appennini abruzzesi alto 2349 metri. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : SIRENTE

Curiosità : Monte degli Appennini abruzzesi alto 2349 metri

il solo appennino settentrionale a tutta la catena. Gli Appennini corrono per tutta la loro lunghezza in territorio italiano, tranne il Monte Titano appartenente ... Significato sirente

Definizione Treccani

