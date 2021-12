La definizione e la soluzione di: La moneta Svizzera. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : FRANCO

Curiosità : La moneta Svizzera

franco svizzero (codice ISO 4217: CHF; in tedesco Schweizer Franken, in francese: franc suisse; in romancio: franc svizzer) è la valuta della Svizzera ed ... Significato franco

franco1 agg. e s. m. (f. -a) dal lat. tardo Francus, pl. Franci, -russa, o duplice alleanza , conclusa tra il 1891 e il 1892); v. inoltre franco-provenzale e franco-veneto. b. All’epoca delle Crociate, appellativo usato dai Greci, Turchi, Arabi franco¹ dal lat. tardo Francus, pl. Franci, nome di origine germanica, propr. 'coraggiosi' pl. m. -chi. - ¦ agg., lett. proveniente dalla Francia o relativo alla Francia gallico. ? transalpino. ¦ s. m. f. -a, lett. chi proviene dalla Francia francese, lett., non com. gallo. Definizione Treccani

Altre definizioni con moneta; svizzera; Un marchio di birre la moneta svedese; moneta napoleonica; moneta statunitense; Antica moneta del Regno di Napoli; Tipica villetta svizzera ; Rinomata località turistica della svizzera ; Le attraversa chi va in svizzera ; Grande città svizzera di confine;