Soluzione 7 lettere : CATTURA

Curiosità : Il momento temuto dalla preda

ve ne sono. Nonostante la mole e l'indubbia forza il giaguaro attacca raramente l'uomo, e non è temuto alla stessa maniera degli altri tre felini del genere ... Significato cattura

cattura s. f. dal lat. captura, der. di capere «prendere, far prigioniero». – 1. dell’imputato disposta dall’autorità giudiziaria competente; con questa accezione, talora anche solo cattura: fare intendere al podestà ch’era il caso di spedir contro Renzo una CATEGORIA: MILITARIA cattura s. f. dal lat. captura, der. di capere 'prendere, far prigioniero'. - il catturare, il far prigioniero arresto, carcerazione, fermo, imprigionamento, incarcerazione, presa, di cani accalappiamento. affrancamento, liberazione, rilascio, scarcerazione. Definizione Treccani

