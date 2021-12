La definizione e la soluzione di: Mollusco bivalve dalla conchiglia allungata. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 12 lettere : CANNOLICCHIO

Curiosità : Mollusco bivalve dalla conchiglia allungata

generale i molluschi sono animali triblastici, bilateri, protostomi, schizocelomati, con capo, piede e conchiglia variamente sviluppati. La conchiglia, aspetto ... Significato cannolicchio

cannolìcchio s. m. der. di canna, cannolo. – 1. Nome di varie specie di molluschi bivalvi marini della famiglia dei solenidi, dal corpo allungato, che vivono affondati verticalmente nella sabbia, all’estremo limite della bassa marea, commestibili e molto apprezzati. 2. Al plur., tipo di pasta CATEGORIA: ALIMENTAZIONE cannolicchio kan:o'lik:jo s. m. der. di canna, cannolo. - zool. nome di varie specie di molluschi bivalvi marini e in particolare di Solen vagina, ricercato per l'alimentazione region. cannello, cappalunga. Definizione Treccani

