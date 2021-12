La definizione e la soluzione di: Molli, flaccidi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : FLOSCI

Curiosità : Molli, flaccidi

a quelle della Lepista nebularis. Discreta negli esemplari più vecchi e molli, buona negli esemplari giovani e di consistenza elastica. Migliori i carpofori ... Significato flosci

Definizione Treccani

Altre definizioni con molli; flaccidi; Fa molli voli Milano-Roma; Un impasto molli ccio; In Francia lo furono molli Luigi; Emolli ente per la pelle; Dolci di frutta... flaccidi e mollicci!; Cerca nelle Definizioni