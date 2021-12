La definizione e la soluzione di: Modificare la forma di un oggetto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : DEFORMARE

Curiosità : Modificare la forma di un oggetto

maggior incrudimento del materiale, ma anche per modificare la forma di un oggetto. Esistono vari tipi di lavorazione a rullatura, dalle macchine rullatrici ... Significato deformare

deformare v. tr. dal lat. deformare, der. di forma «aspetto, bellezza», col pref. com., guastare la forma o le forme di un oggetto o anche di una persona, rendere deforme, deturpare: le ferite gli avevano deformato il volto; e in usi fig.: abitudini viziose, che deformare dal lat. deformare, der. di forma 'aspetto, bellezza', col pref. de- io defórmo, ecc.. - ¦ v. tr. 1. apportare dei cambiamenti alla forma di un corpo: forze mantenere. 2. variare la forma rendendo brutto: le ferite gli avevano deformato il volto danneggiato, guastare, rovinare, sciupare, sformare. deturpare, devastare, sfigurare Definizione Treccani

