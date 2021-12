La definizione e la soluzione di: I Modà cantano quello di fragole. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : TAPPETO

Curiosità : I Moda cantano quello di fragole

in coppia con i Modà, conquistando la seconda posizione con il brano Arriverà, e nel 2012 con il brano Non è l'inferno, vincitore di quell'edizione. ... Significato tappeto

tappéto s. m. dal lat. tapete e tapetum, e questo dal gr. t?p?? , soffice, di non grande spessore, che ricorda per la forma o per la funzione un tappeto: un tappeto d’erba, un prato, un terreno ricoperto da piante erbacee non alte; il t. erboso CATEGORIA: ARREDAMENTO E DESIGN – ANATOMIA – TRASPORTI TERRESTRI tappeto ta'p:eto s. m. dal lat. tapete e tapetum, dal gr. tápes -etos, voce di origine iranica. - 1. arred. manufatto d'arredo in tessuto, in genere rettangolare, 2. copertura di tavoli o altri mobili e sim. copritavolo, mollettone. ? arazzo. ? Espressioni: tappeto verde rivestimento di panno verde dei tavoli da gioco e, anche, il gioco Definizione Treccani

