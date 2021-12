La definizione e la soluzione di: Misurano lo spessore delle calze. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : DENARI

Curiosità : Misurano lo spessore delle calze

La misura della scarpa è una indicazione numerica delle sue dimensioni. Per la misura delle scarpe ci sono diversi sistemi di misurazione. I diversi sistemi ... Significato denari

DENARO 1. La parola DENARO deriva dal numerale latino deni, derivato di decem ‘dieci’, che significava e modi di dire costo del denaro denaro contante denaro liquido denaro pubblico denaro sonante denaro virtuale Proverbi il tempo è denaro Citazione Il denaro non c’è mai: se ci scarseggiare v. intr. der. di scarso io scarséggio, ecc.; aus. avere. - 1. a. essere scarso, insufficiente: l'acqua comincia a s.; scarseggiavano sufficienza, con la prep. di: s. di personale, di manodopera; s. di denari o a denari essere a corto. abbondare. eccedere in, non com. esuberare in, sovrabbondare in Definizione Treccani

Altre definizioni con misurano; spessore; delle; calze; misurano la vista; I centimetri che misurano i motori a scoppio; misurano i consumi energetici; misurano convenzionalmente la pressione; Di poco spessore ; Sono di poco spessore ; Anagramma di spessore che rima con gesso; Importanza, spessore ; La pupa delle farfalle; L ultima classe delle elementari; Così è detto il guscio dorsale delle tartarughe; Insieme delle regole di educazione raffinata;