Soluzione 9 lettere : BAROMETRO

Curiosità : Misura la pressione dell atmosfera

come unità di misura della pressione atmosferica, si chiama atmosfera (simbolo atm): 1 atm= 1033 g/cm². Le unità di misura della pressione atmosferica sono: ... Significato barometro

baròmetro s. m. dall’ingl. barometer, comp. di baro- e -meter torricelliano il b. a pozzetto o di Fortin e il b. a sifone. Nei barometri metallici (detti anche aneroidi, cioè «senza fluido») la misura della pressione è data dalla deformazione barometro ba'r?metro s. m. dall'ingl. barometer, comp. di baro- 'pressione' e -meter '-metro', voce coniata dal fisico chimico irland. R. Boyle nel 1665. - 1. fis. apparecchio per la misurazione della pressione atmosferica ? Espressioni: barometro registratore barografo. 2. fig. insieme di fatti che segnalino la variazione di una Definizione Treccani

