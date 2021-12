La definizione e la soluzione di: Il Michele conduttore di Tutta salute. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : MIRABELLA

Michele Mirabella (Bitonto, 7 luglio 1943) è un regista, attore, conduttore televisivo, conduttore radiofonico, autore televisivo, direttore artistico ... Significato mirabella

mirabèlla s. f. dal fr. mirabel, forse dal toponimo Mirabel, frequente nella Francia merid., o, secondo altra ipotesi, alteraz. di myrobolan «mirabolano2». – Nome di diverse razze del susino, a frutto piccolo, sferico, giallo dorato con polpa profumata, non aderente al nocciolo, alcune delle quali CATEGORIA: ALIMENTAZIONE Definizione Treccani

