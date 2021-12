La definizione e la soluzione di: Un metodo contraccettivo femminile. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : SPIRALE

Curiosità : Un metodo contraccettivo femminile

Questa pratica ha un'efficacia molto scarsa ed è pertanto reputata un metodo contraccettivo inaffidabile e non sicuro. Non assicura inoltre alcun tipo di difesa ... Significato spirale

spirale1 agg. der. di spira. – 1. Che si avvolge a spire: CLASS='testo_corsivo'>linea s. (lo stesso e meno com. di che spirale s. f.); andamento spirale. 2. Con usi specifici: a. In astronomia, galassie s., nebulose con struttura a spirale der. di spira. - ¦ agg. di cosa, che è a forma di spirale: linea s. a spirale, spiralato, spiraliforme. ? spiroidale, spiroide. ¦ s. f. 1. geom. curva scala a chiocciola. ? Locuz. prep.: a spirale 1. di cosa, che è a forma di spirale ? SPIRALE agg.. 2. assumendo o dando la forma di una spirale: avvolgere a s. un cavo a Definizione Treccani

Altre definizioni con metodo; contraccettivo; femminile; Sinonimo di metodo ; Un metodo per sviluppare le potenze di a+b; Un moderno metodo per rendere insensibile il paziente; Un metodo calcistico; L unico giorno femminile della settimana; Abbreviazione di femminile ; Nome femminile palindromo; Una Max azienda d'abbigliamento femminile ; Cerca nelle Definizioni