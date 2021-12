La definizione e la soluzione di: Mediocre e banale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : PEDESTRE

Curiosità : Mediocre e banale

un banale incidente con uno dei precettori, che lo colpì involontariamente con un pugno, il suo viso subì una particolare conformazione del naso e del ... Significato pedestre

pedèstre agg. dal lat. pedester -stris, der. di pes pedis p.; dice solo cose p.; tutto cadrebbe nella mediocrità del vivere pedestre (Palazzeschi). ? Avv. pedestreménte, non com., a piedi: il cammino è troppo faticoso alle bestie pedestre pe'd?stre agg. dal lat. pedester -stris, der. di pes pedis 'piede'. - di basso livello, privo di originalità o novità: discorso p. anonimo, banale, dozzinale, mediocre, modesto, ordinario, pedissequo, piatto, scadente. brillante, eccellente, originale, pregevole. geniale. Definizione Treccani

Altre definizioni con mediocre; banale; Di mediocre qualità; Allieva pigra e mediocre ; Ripetuto significa mediocre ; mediocre , scadente; Talmente banale ... che è in saldo; Affermazione banale e scontata; Cerca nelle Definizioni