La definizione e la soluzione di: Mazzetta, bustarella, somma data per corrompere.

Soluzione 8 lettere : TANGENTE

Curiosità : Mazzetta, bustarella, somma data per corrompere

colosso dell'industria bellica americana, la Martin Marietta, da noi è conosciuta più che altro per aver provocato le dimissioni di un presidente della ... Significato tangente

tangènte1 agg. e s. f. dal lat. tangens -entis, part. pres. di tangere «toccare». frequente, anche nell’uso com., l’espressione per la t., cioè lungo la linea tangente: quando la Terra si movesse, i tiri orientali riuscirebber sempre alti, dovendo, come par tangente¹ tan'd??nte agg. dal lat. tangens -entis, part. pres. di tangere 'toccare'. - geom. di ente che abbia un contatto con altro ente solo in un punto tangenziale. Definizione Treccani

