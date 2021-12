La definizione e la soluzione di: Il Marco Valerio noto autore di epigrammi latini. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : MARZIALE

Curiosità : Il Marco Valerio noto autore di epigrammi latini

abbreviare i nomi di autori latini o di importanti opere anonime della letteratura latina tra il III secolo a.C. e il VI secolo d.C., il titolo del relativo ... Significato marziale

marziale agg. dal lat. Martialis, der. di Mars , bellicoso, fiero: aspetto, cipiglio, atteggiamento m.; si avvicinò con passo m.; canti marziali. Nell’attività e negli addestramenti sportivi, arti m. (o meno spesso discipline m CATEGORIA: FARMACOLOGIA E TERAPIA – MILITARIA – INDUSTRIA COSMETICA E FARMACEUTICA marziale mar'tsjale agg. dal lat. Martialis, der. di Mars Martis 'Marte'. - 1. a. lett. del dio Marte mamertino, lett. marzio. b. della guerra, relativo alla guerra: legge, corte m. militare. ? bellico, guerresco. 2. fig. che rivela fierezza, energia: aspetto m. battagliero, Definizione Treccani

