La definizione e la soluzione di: Marco __, ex portiere di calcio di Parma e Modena. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : BALLOTTA

Curiosità : Marco __, ex portiere di calcio di Parma e Modena

Marco Silvestri (Castelnovo ne' Monti, 2 marzo 1991) è un calciatore italiano, portiere dell'Udinese. È un portiere abile nel parare i rigori e nelle ... Significato ballotta

ballòtta1 s. f. prob. der. di balla «palla»; cfr. ballòtta2. – Castagna lessata con la buccia. ballotta ba'l:?t:a s. f. prob. der. di balla 'palla'. - gastron. castagna lessata con la buccia ant. caldallessa, castagna lessa. ? caldarrosta, non com. bruciata. Definizione Treccani

