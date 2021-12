La definizione e la soluzione di: Marasma, catasta di oggetti alla rinfusa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : CONGERIE

Curiosità : Marasma, catasta di oggetti alla rinfusa

Significato congerie

congèrie s. f. dal lat. congeries, der. di congerere «ammucchiare, ammassare». – Mucchio, ammasso confuso di cose, anche non materiali: c. di oggetti disparati; una c. di nozioni mal digerite. congerie kon'd??rje s. f. dal lat. congeries, der. di congerere 'ammucchiare, ammassare', lett. - insieme confuso: una c. di oggetti, di nozioni accozzaglia, ammasso, coacervo, lett. colluvie, non com. conglomerato, cumulo, farragine, fricassea, massa, mucchio. Definizione Treccani

Altre definizioni con marasma; catasta; oggetti; alla; rinfusa; catasta di scheletri; C'è quella catasta le e quella locativa; catasta di legna per il rogo; Può essere catasta le, ipotecaria, camerale, ecc; Componenti dei freni a disco soggetti a usura; Tratta degli oggetti volanti non identificati; Portaoggetti per ciclomotori; Cose, oggetti indefiniti; Isolare la polpa dalla carcassa; Taglio di carne magra dalla schiena del maiale; Cabinovia dalla silhouette arrotondata; Film cult con Kevin Bacon che balla ing; Messe insieme alla rinfusa ; Cerca nelle Definizioni