La definizione e la soluzione di: "Mani in alto, è una __", dice il criminale.

Soluzione 6 lettere : RAPINA

Curiosità : Mani in alto, e una __, dice il criminale

ostaggio, nonostante la cattura del criminale. Dopo questo avvenimento, gli è stato imposto un periodo di riposo, in quanto i suoi superiori credevano che ... Significato rapina

rapina s. f. dal lat. rapina, der. di rapere «rapire». – 1. estorsioni; con le sue r. si è fatto una fortuna; il bottino derivante dalla rapina: senza alcuno impedimento stretti insieme con la loro r. alla nave pervennero (Boccaccio); in rapina s. f. dal lat. rapina. - 1. giur. azione di impossessarsi, mediante violenza o minaccia, di cose altrui: commettere, subire una r. a mano armata ? borseggio, r. degli amministratori latrocinio, ruberia. ? estorsione, grassazione. ? Locuz. prep.: fig., di rapina con riferimento ad animale, che vive cacciando altri animali: uccelli di Definizione Treccani

