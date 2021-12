La definizione e la soluzione di: Mammifero con piccola proboscide e corpo tozzo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : TAPIRO

Curiosità : Mammifero con piccola proboscide e corpo tozzo

spazio all'elaborata muscolatura della proboscide. I denti dei tapiri sono piccoli e simili a quelli dei primi mammiferi. Gli esemplari adulti hanno la formula ... Significato tapiro

tapiro s. m. dal port. tapir, voce di origine tupi. – 1. Genere di mammiferi anche chiamato t. dalla gualdrappa. 2. Nel linguaggio medico è chiamata labbra di tapiro la particolare conformazione delle labbra che sporgono e protrudono o perché tumefatte (per zoologia. Finestra di approfondimento Caratteristiche degli animali - Abissale; acefalo; acquatico; an?bio; antropomorfo; apodo; arboricolo; attero; bipede; branchiato; carnivoro; caudato; digitigrado; vombato. 12. Monotremi: echidna; ornitorinco. 13. Perissodattili: asino; cavallo; rinoceronte; tapiro; zebra. 14. Pinnipedi: elefante marino; foca; leone marino o otaria; tricheco Definizione Treccani

