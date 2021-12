La definizione e la soluzione di: Un luogo ricreativo in cui incontrarsi tra amici. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : RITROVO

Curiosità : Un luogo ricreativo in cui incontrarsi tra amici

ritròvo s. m. der. di ritrovare. – Riunione di persone che si ritrovano insieme: far r. , delle spie, dei congiurati. In partic., il luogo dove più persone si ritrovano abitualmente per conversare amichevolmente, o per intrattenersi in comune divertimento: il nostro r ritrovo ri'tr?vo s. m. der. di ritrovare. - 1. non com. il ritrovarsi di più persone in un luogo: luogo di r. adunanza, adunata, lett. convegno, incontro, raccolta, raduno, riunione. 2. estens. luogo o locale dove più persone si ritrovano abitualmente per intrattenersi: la piazzetta è il r. degli artisti locale, luogo di Definizione Treccani

Altre definizioni con luogo; ricreativo; incontrarsi; amici; Un luogo rumoroso... pieno di schiamazzi; Il luogo meraviglioso nel Decameron di Boccaccio; Comune a ovest di Firenze contiguo al capoluogo ; Poliziotti appostati per controllare un luogo ; Moderna imbarcazione gonfiabile a scopo ricreativo ; incontrarsi nuovamente; Si fissano per incontrarsi ; Si dà per incontrarsi ; Concludono le maniche lunghe di camici e e maglie; La... camici a di Cicerone; amici con la coda; Un gruppo ristretto di amici ; Cerca nelle Definizioni