La definizione e la soluzione di: Luoghi dove si vendono l Aglianico e il Syrah. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : ENOTECHE

Curiosità : Luoghi dove si vendono l Aglianico e il Syrah

Significato enoteche

Neologismi (2008) enoturista (eno-turista), s. m. e f. Turista che ama visitare le . ? Lo sanno i soci di «Vinarius», molti dei quali hanno collocato le loro enoteche nelle zone ad alta vocazione vitivinicola percorse da frotte crescenti di «enoturisti». (Stampa Definizione Treccani

