La definizione e la soluzione di: Il loro ospedale fu concepito da Brunelleschi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : INNOCENTI

Curiosità : Il loro ospedale fu concepito da Brunelleschi

La cupola di Brunelleschi è la copertura della crociera del Duomo di Firenze; al momento della costruzione era la cupola più grande del mondo e rimane ... Significato innocenti

malìzia s. f. dal lat. malitia, der. di malus «malvagio». – 1. la capacità di intuire il male dissimulato, o di alludervi in discorsi all’apparenza innocenti, o il compiacimento di vedere il male anche dove non c’è; anche con riferimento giocare. Finestra di approfondimento Modi di divertirsi - G. significa «dedicarsi a un’attività regolata e divertente della categoria dei giochi». È più specifico di divertirsi, di cui ., non indica attività pericolose o troppo moleste ma per lo più piccole e innocenti fissazioni, oppure attitudini particolari: avere il pallino della matematica, ma anch’esso può Definizione Treccani

Altre definizioni con loro; ospedale; concepito; brunelleschi; Le loro sedute sorvolano distese di neve; Il loro tesoro era chiamato Museo degli Argenti; Valido, valoro so; Come i compartimenti... separati tra loro ; Dev essere Pronto... in ospedale ; Si trova a Roma: ospedale Pediatrico __ Gesù; Può essere riservata in ospedale ; Spesso quelle di fatto... conducono all ospedale ; concepito con la mente; Iniziali di brunelleschi ; Cerca nelle Definizioni