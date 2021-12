La definizione e la soluzione di: La lingua parlata a Helsinki. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : FINNICO

Curiosità : La lingua parlata a Helsinki

La lingua finlandese o finnica (suomi, suomen kieli) è l'idioma più parlato in Finlandia. Il finnico appartiene alla famiglia delle lingue uraliche (alla ... Significato finnico

fìnnico agg. (pl. m. -ci). – Dei Finni, relativo o appartenente ai Finni, nome complessivo di varî popoli dell’Europa settentr., : le popolazioni f.; le lingue f., dette anche complessivamente il finnico (impropriam. usato come sinon. di finlandese); in antropologia fisica, sottorazza f., una delle varietà finnico 'fin:iko dal nome dell'antica popolazione mongolica dei Finni, stanziatasi nell'Europa settentr. pl. m. -ci. - ¦ agg. della Finlandia finlandese. ¦ s. m. 1. f. -a abitante o nativo della Finlandia finlandese. 2. la lingua parlata in Finlandia finlandese. Definizione Treccani

Altre definizioni con lingua; parlata; helsinki; lingua ggi, dialetti; La lingua più diffusa a Copenaghen; Ossicino della lingua ; La lingua dei “Veda”; Una parlata locale; parlata locale, dialetto | Venerdì 26 novembre 2021; La lingua parlata a Kassel; La lingua più parlata dai cinesi; Finlandia : helsinki Norvegia : _; La sua Cappella si trova a Narinkka, helsinki ; Lo è Chiara Rosa, bronzo agli Europei di helsinki ; Un quartiere di helsinki frequentato dai turisti; Cerca nelle Definizioni