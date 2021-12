La definizione e la soluzione di: Legno delle botti ideali per invecchiare vino. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : ROVERE

Curiosità : Legno delle botti ideali per invecchiare vino

degli zuccheri. Vino barricato Il vino barricato viene lasciato invecchiare in botti di legno, con particolare riferimento al legno di rovere che si ... Significato rovere

róvere s. f. o m. lat. robur -boris «quercia». – 1. breve, con squame della cupola in gran parte libere. 2. Il legno del rovere, molto pregiato per le sue svariate applicazioni in falegnameria e nelle costruzioni, soprattutto navali essenza e's:?ntsa ant. essenzia s. f. dal lat. essentia, der. di esse 'essere', come calco del gr. oysía. - 1. filos. realtà propria e immutabile , estratto, olio essenziale. ? profumo. 4. bot. nella merceologia forestale, specie arborea e legno che da essa si ricava: il rovere è un'e. forte albero, arbusto, legno. Definizione Treccani

Altre definizioni con legno; delle; botti; ideali; invecchiare; vino; Si pratica su legno per fare una xilografia; Si fanno con tessere di legno ; Dànno un legno pregiato; Operaio da gambe di legno ; Tristi per delle aspettative disattese; Grande erbivoro delle pianure del Nord America; Pietro __: fu detto il pittore delle regine; Lento processo di alterazione chimica delle rocce; Copricapo incorporato a certi giubbotti ; Un sedile imbotti to; Le botti celle del marsala; botti glie impagliate; ideali , perfetti; ideali agli estremi; Atteggiamento sprezzante nei confronti di ideali e valori morali; Per le sue pedalate sono ideali le salite; invecchiare in cantina; Fanno invecchiare i guardaroba; Fa invecchiare i vestiti; È rampante in un libro di Italo Calvino ; Si definisce così un vino dal tenue sapore dolce; Fresco e giovane... come un vino ; Rovino sa, disgraziatissima; Cerca nelle Definizioni