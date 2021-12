La definizione e la soluzione di: La legge romana che potenziò i concili della plebe. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : HORTENSIA

Curiosità : La legge romana che potenzio i concili della plebe

significati, vedi Repubblica romana (disambigua). La Repubblica romana (Res publica Populi Romani) fu il sistema di governo della città di Roma nel periodo ... Significato hortensia

ortènsia s. f. dal lat. scient. hortensia, e questo dal fr. Hortense (ital. Ortensia), nome di donna. – Nome comune di piante dicotiledoni del genere Hydrangea, che comprende un centinaio di specie originarie del continente americano e dell’Asia; sono piante rustiche e resistenti alle basse Definizione Treccani

