La definizione e la soluzione di: Laici investiti di un ministero dal vescovo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : ACCOLITI

Curiosità : Laici investiti di un ministero dal vescovo

laicato è l'insieme dei laici intesi come tutti i fedeli di una religione che non appartengono al clero. Il termine "laico" deriva dal greco ?a????, laikós ... Significato accoliti

accòlito (ant. acòlito) s. m. dal lat. eccles. acoly?thus, che è dal di servire la messa normale è affidato più spesso a laici. Fig., chi segue assiduamente o serve qualche personaggio: alla fine, ecco apparire il presidente con i suoi accoliti. Definizione Treccani

Altre definizioni con laici; investiti; ministero; vescovo; Si oppone al laici smo; Quelli del CSM possono essere togati o laici ; I laici seguaci delle beghine; investiti , sbaragliati; investiti della carica; La via del ministero della Giustizia; ministero dell'Università e della Ricerca; La sostiene il Pubblico ministero ; ministero degli Affari Esteri; Il copricapo del vescovo ; L'arcivescovo che istituì il Carroccio; La impartisce il vescovo ; Wilhelm Emmanuel von che fu vescovo di Magonza;