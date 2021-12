La definizione e la soluzione di: Karl Marx approfondì quello delle merci. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : FETICISMO

Curiosità : Karl Marx approfondi quello delle merci

feticismo s. m. dal fr. fétichisme; v. feticcio. – 1. Forma di religiosità primitiva, consistente nel culto di oggetti naturali, talora anche di oggetti fabbricati a fini rituali o profani, considerati come sacri e dotati di particolare potenza. 2. fig. Adorazione cieca di cosa o persona: il f. feticismo s. m. dal fr. fétichisme. - 1. relig. religiosità primitiva consistente nel culto di oggetti considerati sacri e dotati di potenza magica idolatria, totemismo. 2. fig. cieco entusiasmo per una cosa o una persona adorazione, fanatismo, idolatria, venerazione. Definizione Treccani

