La definizione e la soluzione di: Investire ufficialmente qualcuno di una carica. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : INSEDIARE

insediare v. tr. e intr. pron. der. di sedia, nei sign. ant. o fig. di «dignità; residenza; sede; dimora» (io ad andarsene; non com., di cose: la copertura di ghiaccio e di neve che si insedia nei bacini di alta quota. c. Di popolazioni che si spostano, stanziarsi, prendere stabile dimora der. di sedia, nei sign. ant. o fig. di 'dignità; residenza; sede; dimora', col pref. in-¹ io insèdio, ecc.. - ¦ v. tr. collocare ufficialmente in un ufficio, in una carica possesso di una carica e sim., anche con la prep. in: il sindaco si è insediato in municipio dimettersi da. 2. estens. trovare sistemazione in un luogo: le tribù barbariche Definizione Treccani

Altre definizioni con investire; ufficialmente; qualcuno; carica; I denari da investire ; Convalidare ufficialmente ; Lo erano ufficialmente i sultani ottomani; Bandire, annunciare ufficialmente ; Atto amministrativo che informa ufficialmente ; Si dice per accogliere qualcuno appena arrivato; Avvertire qualcuno di un pericolo: mettere in __; Si può esserlo nelle mani di qualcuno ; A qualcuno piace caldo; Riempire o ricarica re... a Londra ing; Si scarica no sull i-Phone; Una scarica elettrica; Un attacco da carica batterie; Cerca nelle Definizioni