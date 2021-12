La definizione e la soluzione di: Intrigo, ad esempio relativo alle elezioni. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : BROGLIO

Curiosità : Intrigo, ad esempio relativo alle elezioni

strada Andrea Gallo (1928-2013). Nel 2013 ha dichiarato di non votare alle elezioni da circa trent'anni, per esprimere la propria disapprovazione verso ... Significato broglio

bròglio s. m. der. di brogliare. – Intrigo, maneggio, spec. per ottenere cariche elettive: b. elettorale, manomissione dei risultati elettorali. broglio 'br??o s. m. der. di brogliare. - 1. falso commesso per ottenere cariche, uffici, ecc. frode, imbroglio, pop. intrallazzo, intrigo, maneggio, raggiro. 2. manomissione dei risultati elettorali pop. pastetta. Definizione Treccani

Altre definizioni con intrigo; esempio; relativo; alle; elezioni; Liberare da un intrigo ; La mena chi tesse l'intrigo ; Fu protagonista del film intrigo internazionale; In gergo, scoprire una tresca, un intrigo ; Lo si preme, ad esempio sui telecomandi; esempio in due lettere; esempio di verbo coniugato; Abbreviazione d’esempio ; relativo a laghi e stagni; relativo a un particolare ambito, non generico; relativo a prodotti come trucchi, smalti e profumi; relativo alle stelle; Il Turchi balle rino che ha sposato Carmen Russo; __ alle nde, statista; Scialle spagnolo appuntato ai capelli; Un brano di Giovanni alle vi, inno della serie A; È segreto nelle elezioni ; Tipo di elezioni ; Le elezioni che riguardano il sindaco; Si svolgono durante le elezioni ; Cerca nelle Definizioni