La definizione e la soluzione di: Interrompere, cessare... di fumare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : SMETTERE

Curiosità : Interrompere, cessare... di fumare

placebo. La terapia di associazione bupropione e nicotina non sembra in grado di aumentare ulteriormente la probabilità di cessare di fumare. In uno studio ... Significato smettere

sméttere v. tr. e intr. der. di mettere, col pref. s- (nel sign. 1) (coniug. come metterli più: s. un vestito, un soprabito; s. un paio di scarpe; lui, la roba, la smette quasi nuova. Più com., in questo sign., il part. pass. smesso (v.). 2. intr. (aus. avere smettere 'zmet:ere der. di mettere, col pref. s- nel sign. 1 coniug. come mettere. - ¦ v. tr. 1. non fare più qualcosa, temporaneamente o definitivamente: s. o invito, dare termine a qualcosa di sgradevole o inopportuno, spec. nella forma smetterla: per favore, smettila! desistere, fam. farla finita, fam. finirla, fam. mollare Definizione Treccani

