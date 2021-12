La definizione e la soluzione di: Insieme al sole in libro di Yukio Mishima. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : ACCIAIO

Curiosità : Insieme al sole in libro di Yukio Mishima

Yukio Mishima (?? ??? Mishima Yukio?), pseudonimo di Kimitake Hiraoka (?? ?? Hiraoka Kimitake?; Tokyo, 14 gennaio 1925 – Tokyo, 25 novembre 1970), è stato ... Significato acciaio

acciàio (ant. acciale; region. e poet. acciaro) s. sguardo freddo e penetrante come una lama d’a.; donde i varî usi fig. della locuz. d’acciaio in funzione aggettivale: essere d’a., essere fatto d’a.; mascelle, petti d’a.; Il poeta acciaio a't?:ajo ant. acciale; region. e poet. acciaro s. m. lat. tardo ferrum aciarium, nome del ferro indurito con il quale si facevano le punte armi. - 1. metall. lega di ferro e carbonio ? Espressioni: polmone d'acciaio ? ?. ? Locuz. prep.: fig., d'acciaio molto resistente: avere nervi d'a., una volontà d'a. duro Definizione Treccani

