Soluzione 9 lettere : MERCANZIA

Curiosità : Insieme di beni oggetto di vendita

attività operative Marketing e vendite: attività di promozione del prodotto o servizio nei mercati e gestione del processo di vendita. Assistenza al cliente e ... Significato mercanzia

mercanzìa (ant. mercantìa) s. f. aplologia di mercatantia, mercatanzia. .; non riesce a vendere la sua m.; bottega, magazzino pieno di m.; una nave carica di mercanzie d’ogni sorta. La bandiera copre la m. (o la merce), aforisma del commercio marittimo mercanzia merkan'tsia s. f. var. aplologica di mercatanzia. - 1. ant. attività del mercante: esercitare m. commercio, ant. mercatura. 2. a. comm. bene economico oggetto di commercio, spec. in quanto considerato all'ingrosso: m. di valore, di scarto merce, partita, se commestibile Definizione Treccani

