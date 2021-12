La definizione e la soluzione di: Insetti dalla posa... devota. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : MANTIDI

Curiosità : Insetti dalla posa... devota

nella migliore delle ipotesi, per il 2026, a 144 anni dalla posa della prima pietra e a 100 anni dalla morte di Gaudí, tuttavia il procedere dei lavori è ... Significato mantidi

neànide s. f. dal gr. ?e???? -?d?? «giovane, fanciulla» subisce un numero variabile di mute prima della maturità: è tipico degli apterigoti (per es., il lepisma) e degli insetti emimetaboli (libellule, cavallette, mantidi, pidocchi). Definizione Treccani

