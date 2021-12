La definizione e la soluzione di: Un insaccato di maiale come quella Lucanica. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : SALSICCIA

Curiosità : Un insaccato di maiale come quella Lucanica

luganica o lucanica, è il nome tradizionale attribuito in Lombardia, Veneto e altre regioni padano-alpine a un insaccato fresco di carne di suino, assimilabile ... Significato salsiccia

salsìccia (pop. salcìccia) s. f. lat. tardo salsicia, neutro pl. di nello spreco: una contrada che si chiamava Bengodi, nella quale si legano le vigne con le salsicce (Boccaccio). 2. ant. Per analogia, lunga tasca di tela o di cuoio ripiena di una CATEGORIA: MILITARIA – ALIMENTAZIONE salsiccia sal'sit?:a pop. e region. salciccia s. f. lat. tardo salsicia, neutro pl. di salsicium, per incrocio di insicium, insicia 'salsiccia, carne tritata' con ; anche ciascun rocco ? salsicciotto, Würstel. ? insaccato, salume. ? Espressioni: iperb., fare salsicce di qualcuno percuotere molto duramente: farei s. di quell'imbecille CATEGORIA: ALIMENTAZIONE Definizione Treccani

