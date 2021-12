La definizione e la soluzione di: Inondazione data da troppa pioggia o straripamenti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : ALLUVIONE

Curiosità : Inondazione data da troppa pioggia o straripamenti

Il diluvio universale (o anche semplicemente il Diluvio) è la storia mitologica di una grande inondazione mandata da una o più divinità per distruggere ... Significato alluvione

alluvióne s. f. dal lat. alluvio -onis, der. di alluere «bagnare». – 1. Inondazione, straripamento di acque di fiumi, di torrenti, o piovane; anche, il periodo di piogge violentissime che provoca tale fenomeno. 2. a. Accumulo di detriti diversi, depositati da corsi impetuosi d’acqua nella fase in alluvione al:u'vjone s. f. dal lat. alluvio -onis, der. di alluere 'bagnare'. - 1. meteor. eccesso di acqua dovuto a piogge torrenziali e sim. allagamento, inondazione, straripamento. 2. fig., spreg. enorme quantità: un'a. di film americani caterva, lett. colluvie, diluvio, Definizione Treccani

