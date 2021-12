La definizione e la soluzione di: L ingiallimento dovuto a disfunzioni epatiche. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : ITTERO

Curiosità : L ingiallimento dovuto a disfunzioni epatiche

quando si è sottoposti a cura farmacologica con cilazapril in quanto può causare problemi al fegato, che si manifestano con ingiallimento di occhi e pelle e ... Significato ittero

ìttero1 (non corretto ittèro) s. m. dal gr. ??te???, ritenuto i puledri e i muletti, caratterizzata da rapida emolisi; i. grave del cane, forma itterica, di esito quasi sempre letale, che colpisce soprattutto i cuccioli, caratterizzata da ittero 'it:ero, non corretto i't:?ro s. m. dal gr. íkteros, ritenuto un uso estens. del nome dell'uccello. - med. colorazione gialla della cute, delle sclere e delle mucose dovuta al patologico aumento della bilirubina nel sangue itterizia. Definizione Treccani

