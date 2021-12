La definizione e la soluzione di: L ingegnere dei fiumi, dalla coda piatta. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : CASTORO

Curiosità : L ingegnere dei fiumi, dalla coda piatta

guanciale, ventresca e grasso di prosciutto. Tra i piatti tipici, vi sono l'abbacchio al forno, la coda alla vaccinara, la coratella, i rigatoni con la pajata ... Significato castoro

castòro s. m. dal lat. castor - , dighe di sbarramento e ponti con rami e tronchi di alberi tagliati. 2. La pelliccia del castoro, assai pregiata, a pelo bruno, folto e morbido ma resistente. Anche la pelle del CATEGORIA: MODA zoologia. Finestra di approfondimento Caratteristiche degli animali - Abissale; acefalo; acquatico; an?bio; antropomorfo; apodo; arboricolo; attero; bipede; branchiato; carnivoro; caudato; digitigrado; urlatrice; scimpanzé; tarsio; tupaia. 16. Proboscidati: elefante. 17. Roditori: arvicola; castoro; ghiro; istrice; scoiattolo; topo. 18. Sireni: dugongo; lamantino. 19. Sdentati Definizione Treccani

