La definizione e la soluzione di: Imbarcazione da tender.

Soluzione 7 lettere : CANOTTO

Curiosità : Imbarcazione da tender

il garage può ospitare un tender lungo sino a 3,20 metri. SuperYachtsDivision: Progetto 50MT 76' Project: nuova imbarcazione di tipo coupé prevista per ...

canòtto s. m. dal fr. canot, der. dello spagn. canoa: v. canoa. – Piccola imbarcazione a remi, a vela e anche con motore fuoribordo. Nella marina mercantile, piccola imbarcazione di bordo (corrispondente al battellino della marina militare). Anche imbarcazione di tela o di gomma pieghevole e canotto ka'n?t:o s. m. dal fr. canot, der. dello sp. canoa. - 1. marin. piccola imbarcazione a remi, a vela e anche con motore fuoribordo tender. ? barchino, dinghy, lancia, scialuppa. 2. marin. barca di tela o di gomma gonfiabile ? gommone, battello pneumatico, tender. ? Definizione Treccani

