La definizione e la soluzione di: Imbarcazione di servizio di... una più grande.

Soluzione 6 lettere : TENDER

Curiosità : Imbarcazione di servizio di... una piu grande

Brunel - verificò una proporzione apparentemente banale ma che ebbe un'importanza decisiva: più grande era il tonnellaggio della nave, più combustibile poteva ... Significato tender

m. dall’ingl. tender ‹tèndë›, propr. «guardiano, sorvegliante», der. di (to) tend «custodire, sorvegliare, prendersi cura di». – Nelle ferrovie con trazione a vapore, carro unito alla locomotiva per trasporto di combustibile, acqua, ecc., detto anche carro scorta. In marina, designazione generica CATEGORIA: TRASPORTI TERRESTRI canotto ka'n?t:o s. m. dal fr. canot, der. dello sp. canoa. - 1. marin. piccola imbarcazione a remi, a vela e anche con motore fuoribordo tender. ? barchino, dinghy, lancia, scialuppa. 2. marin. barca di tela o di gomma gonfiabile ? gommone, battello pneumatico, tender. ? imbarcazione, natante. Definizione Treccani

