La definizione e la soluzione di: Imbarcazione può essere entrobordo o fuoribordo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : MOTOSCAFO

Curiosità : Imbarcazione puo essere entrobordo o fuoribordo

Il motore fuoribordo è un motore marino prodotto ed utilizzato per essere montato nello specchio di poppa delle imbarcazioni di medie e piccole dimensioni ... Significato motoscafo

motoscafo s. m. comp. di moto- e -scafo. – Imbarcazione munita di motore endotermico, prevalentemente a scoppio, anche fuoribordo; si distinguono: m. ordinarî o da servitù, destinati a servizî correnti, spec. per trasporto di persone nei porti, fra navi e terra, ecc., in genere di potenza e sci ant. ski s. m. dal norv. ski. - sport. ciascuno dei due attrezzi usati per scivolare sulla neve ? Espressioni: sci d'acqua degli sci da neve, su cui si fissano i piedi per scivolare sull'acqua a traino di un motoscafo e, anche, l'attività sportiva praticata con tali attrezzi non com. idroscì. Definizione Treccani

