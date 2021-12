La definizione e la soluzione di: L idrologo che studia i laghi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : LIMNOLOGO

Curiosità : L idrologo che studia i laghi

L'idrologia è la scienza che studia la distribuzione, il movimento, la biologia e la chimica delle masse d'acqua del pianeta. Composta da molteplici campi ... Significato limnologo

limnòlogo s. m. (f. -a) der. di limnologia (pl. m. - class='testo_corsivo' abp='1195'>gi o -ghi). – Studioso di limnologia. CATEGORIA: MESTIERI E PROFESSIONI Definizione Treccani

