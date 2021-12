La definizione e la soluzione di: Identificati in un dossier. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : SCHEDATI

Curiosità : Identificati in un dossier

mosso contro Di Pietro, ma fu un altro fatto a colpirmi. Mi suonavano stranamente familiari, di quel dossier, almeno un paio di passaggi. Ebbi l'impressione ... Significato schedati

palchétto1 s. m. dim. di palco. – Piccolo palco. In partic.: 1. il volume che cerchi è nel terzo palchetto; e il contenuto del palchetto così inteso: sono stati schedati solo i primi due p. dello scaffale. 2. Nei teatri, lo stesso che palco. 3 Definizione Treccani

