La definizione e la soluzione di: Le hanno gli alberi... ma non i nomadi.

Soluzione 6 lettere : RADICI

Curiosità : Le hanno gli alberi... ma non i nomadi

vedi Nomadi (disambigua). Disambiguazione – "I Nomadi" rimanda qui. Se stai cercando altri significati, vedi I Nomadi (disambigua). I Nomadi sono un ... Significato radici

radice s. f. lat. radix -icis. – 1. è il numero q che, elevato a tale indice, dà come risultato p; si scrive q = nv¯p; le radici per n pari a 2 e 3 si dicono anche, rispettivam., r. quadrate e r. cubiche (per es., la CATEGORIA: ANATOMIA dal lat. radicari, lat. tardo radicare, der. di radix -icis 'radice' io ràdico, tu ràdichi, ecc.. - ¦ v. intr. aus. essere bot. di piante, affondare nel terreno: la abbarbicare, allignare, attecchire, non com. barbicare, barbificare, mettere le radici, ? fam. prendere. ¦ radicarsi v. intr. pron. 1. a. entrare nell'uso e inserirsi bene Definizione Treccani

