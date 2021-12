La definizione e la soluzione di: Guidati come degli aerei. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : PILOTATI

Curiosità : Guidati come degli aerei

delle prestazioni degli aeromobili a reazione da combattimento realizzati attraverso importanti progressi nella progettazione degli aerei, dell'avionica ... Significato pilotati

osservazióne s. f. dal lat. observatio -onis. – 1. postazioni terrestri (posti di o. o osservatorî); o. aerea, effettuata da bordo di aerei pilotati e, in tempi più recenti, teleguidati; o. visuale, compiuta con l’ausilio di CATEGORIA: MILITARIA Definizione Treccani

