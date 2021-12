La definizione e la soluzione di: Guardare con insistenza, fissare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : GUATARE

Curiosità : Guardare con insistenza, fissare

ottenerne sulla costa dell'Oceano indiano. Si giunse al compromesso di fissare due aree di commercio libero. La prima, detta del "Bacino del Congo e dei ... Significato guatare

guatare v. tr. dal germ. wahten, cfr. ted. Wacht «guardia», letter. – 1. del pelago a la riva, Si volge a l’acqua perigliosa e guata (Dante); avendolo più volte Lisabetta guatato, avvenne che egli le incominciò stranamente a piacere (Boccaccio); Ben si guatare dal germ. wahten; cfr. ted. Wacht 'guardia', ant., lett. - ¦ v. tr. guardare con fissità o con intenzione, anche assol.: come quei che con lena affannata, Uscito fuor , osservare, lett. rimirare, scrutare, squadrare. ? esaminare, esplorare, ispezionare. ¦ guatarsi v. recipr. guardarsi intensamente fissarsi, guardarsi, osservarsi, scrutarsi Definizione Treccani

